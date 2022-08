OM na zeven maanden nog niet klaar met onderzoek Lil Kleine

Jorrik Scholten, zoals zijn echte naam is, werd toen aangehouden nadat er beelden naar buiten waren gekomen waarop te zien was dat hij zijn verloofde Jaimie Vaes met haar hoofd tussen een autodeur klemde. Vlak na het incident brak Vaes met Lil Kleine. Vlak voor het incident werd Lil Kleine nog veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het mishandelen van een man in een nachtclub in Amsterdam. Vaes liet begin april in een interview op televisie weten dat zij aangifte tegen haar ex had gedaan.

Een nadere toelichting op de vraag waarom er nog geen vorderingen in de zaak zijn, geeft het OM dinsdag niet. Ook de rapper hulde zich sinds de zaak loopt in stilzwijgen. Hij plaatste deze zomer wel voor het eerst in maanden een bericht op Instagram, toen hij festival Tomorrowland bezocht.

’Alsmaar erger’

Vaes meldde in juni in haar realitysoap op Discovery+ dat het gedrag van Lil Kleine ’alsmaar erger wordt’. Zij vertelde niet wat dat gedrag inhoudt, maar: „Er is niets veranderd. Vooral tegen onze zoon Lío is zijn houding niet veranderd.”

Managementbureau NAMAM, dat Lil Kleine jarenlang vertegenwoordigde, haalde de rapper na het incident van de website. Maar officieel brak het bureau nooit met hem. NAMAM weigert sinds februari stelselmatig vragen over de zaak en hun cliënt te beantwoorden. Ook Vaes werd jarenlang door NAMAM, het bureau van ondernemer Nathan Moszkowicz, vertegenwoordigd.