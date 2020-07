Zoon Reese Witherspoon brengt eerste single uit

De 16-jarige postte maandag een foto op Instagram die vermoedelijk de cover van de single is. Veel is er niet bekend over het liedje, dat Long Run heet. Deacon lijkt alleen zijn voornaam te gebruiken als artiest, en brengt de song uit samen met songwriter Nina Nesbitt.

Moeder Reese Witherspoon was een van de eersten die de post van zoonlief een like gaf. Deacon is haar middelste kind: ze kreeg samen met Phillippe ook dochter Ava (21) en heeft zoon Tennessee (7) uit haar huwelijk met Jim Toth. Phillippe kreeg na de scheiding van Witherspoon in 2006 nog een dochter, de nu 8-jarige Kai.