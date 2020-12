’Rifkin’s Festival’: Filmfeest als levensles

Deze sullige mopperkont vergezelt zijn echtgenote Sue (Gina Gershon) naar het filmfestival van San Sebastian, waar zij de pr doet van een pretentieuze Franse regisseur. Al gauw vermoedt Rifkin dat zijn vrouw meer is dan alleen diens publiciteitsagente.

Het fraai geschoten Rifkin’s festival is een prettig meanderende zedenschets waarin Allen wederom al zijn bekende stokpaardjes berijdt. Er is existentieel gefilosofeer als Mort zich afvraagt wie hij is en waar hij heen wil. Natuurlijk is er romantisch gestuntel wanneer Rifkin hartkloppingen krijgt en verliefd wordt op de plaatselijke cardiologe. En uiteraard zijn er hypochondrische neuroses die de bedrogen echtgenoot fingeert om maar bij zijn nieuwe zielenmaatje te kunnen zijn.

Het leukst echter is Allens ode aan de Europese filmklassiekers. In zwart-wit geschoten droomsequenties laat de regisseur zijn hoofdpersonage terugblikken op zijn leven. Deze retrospectie verbeeldt hij in de stijl van Rifkins lievelingsfilms, waardoor de cinefiel onder meer Godards À bout de souffle (1960), Truffauts Jules et Jim (1962) en Fellini’s Otto e mezzo (1963) zal herkennen.

Ook de beroemde schaakscène uit Het zevende zegel van Ingmar Bergman uit 1957 wordt nagespeeld. Wanneer hij het opneemt tegen De Dood (een geestig optreden van Christoph Waltz), krijgt Mort eindelijk antwoord op zijn meest prangende vraag: „Ja, het leven is zinloos. Maar dat betekent niet dat je een leeg bestaan hoeft te leiden.”

✭✭✭ (3 uit 5)