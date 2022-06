Premium Het beste van De Telegraaf

R. Kelly geloofde te kunnen vliegen, maar vloog zich te pletter

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

„I believe I can fly!”, zong R. Kelly in een van zijn bekendste hits en zijn fans geloofden hem. Decennia lang leek hij daadwerkelijk te vliegen en wist hij keer op keer zijn eigen succes te ontstijgen. Met maar liefst 110 awards op zak, tal van platina albums en miljarden downloads behoorde hij tot de absolute top. Des te harder was dan ook zijn val toen hij na jaren van aantijgingen schuldig werd bevonden aan het misbruiken van meisjes en vrouwen én mensenhandel. De eens zo succesvolle en geliefde singer-songwriter verloor zijn vleugels, stortte neer en hangt nu een straf van minstens 25 jaar gevangenis boven het hoofd.