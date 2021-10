Duran Duran wil nieuwe geschiedenis schrijven

Sterren

Pose-acteur Billy Porter kritisch op Vogue-cover met ’witte heteroman’ Harry Styles

Billy Porter is niet te spreken over de cover van de Amerikaanse Vogue met Harry Styles van vorig jaar. De Britse zanger was volgens de Amerikaanse acteur de verkeerde keuze om als eerste man ooit op de cover van het modeblad te staan vertelt hij aan The Sunday Times.