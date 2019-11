Di-rect viert twintigste verjaardag in Ahoy

Met de show in Rotterdam Ahoy gaat een grote wens van de band in vervulling. „Rotterdam Ahoy is de zaal in Nederland waar we het meest hebben gespeeld, de teller staat inmiddels ver boven de honderd shows, deze zaal voelt écht als thuis”, stelt zanger Marcel Veenendaal. „Dit was echter altijd als onderdeel van de line-up van grote evenementen. Het 20-jarig jubileum is voor ons de perfecte aanleiding om een lang gekoesterde droom in vervulling te laten gaan met een groot eigen concert in Ahoy.”

De band uit Den Haag scoorde hits als Times Are Changing, Invincible en Devil Don’t Care. Ze gaven eerder een eigen concert op het strand van Scheveningen voor 15.000 fans en een uitverkochte show in AFAS Live. De band won talloze awards en speelde op alle grote festivals als Pinkpop, Lowlands en Concert at SEA. De kaartverkoop voor Ahoy gaat maandagochtend van start.