Journalist en tv-maker met Wie is de mol? weer ’thuis’ Sander de Kramer: ’Het zit in mijn genen om anderen te helpen’

Tv-maker Sander de Kramer maakt binnenkort zijn 144e reis naar Afrika. Ⓒ Kro-Ncrv

Nadat Sander de Kramer vlak voor de jaarwisseling ruim tienduizend gaskachels in Oekraïne had afgeleverd, is hij nu wekelijks te zien in Wie is de Mol?. Het spelprogramma van de AvroTros werd op hetzelfde continent opgenomen als waar de Rotterdamse tv-maker honderden weeskinderen redde uit diamantmijnen. „Ik blijf tegen die verschrikkelijke toestanden vechten.”