Alicia Keys lanceert huidverzorgingslijn

„Schoonheid gaat over de ziel en het hart en de geest. Wat er door je heengaat, straal je ook uit”, zegt Alicia in een persverklaring. „Het gaat om meer dan alleen de oppervlakte. Het is een diep gesprek over wie je bent en wie je wil zijn en waar je heen gaat. Het is mijn passie, eentje die jarenlang in de maak was.”

De huidverzorgingslijn moet in 2021 op de markt komen en bevat proefdiervrije producten die Alicia’s passie voor een goede huid uit moeten stralen.