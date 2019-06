Knetterende Van Buuren, The Cure wat langdradig

Armin van Buuren werd zondag de eerste artiest ooit die een nachtoptreden gaf op het Main Stage van Pinkpop. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Armin van Buuren liet er weinig twijfel over bestaan wie de echte afsluiter was van de Pinkpop-zondag. Tijdens een visueel spektakel smeet de Leidse dj met gastoptredens, vuurwerk, hits en vlammen. Na het toch wat langdradige optreden van The Cure was de gevarieerde feestset van Armin een verademing.