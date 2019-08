Fans van Taylor Swift zijn boos op Charli XCX

Charli verzorgde een tijdlang het voorprogramma van Taylor. In een gesprek met Pitchfork zei ze daarover: „Ik ben heel dankbaar dat ze me heeft gevraagd voor die tour, maar als artiest voelde het wel alsof ik het podium opkwam om naar vijfjarigen te zwaaien.”

Na een lawine van boze reacties van Taylor, verduidelijkte Charli haar woorden. Volgens de zangeres waren die uit hun context gehaald. „Een langer gesprek over deze tournee is samengevat in één rare zin. Voor deze tour had ik vooral in clubs voor achttien jaar en ouder gespeeld, dus het was voor mij nieuw om voor mensen van alle leeftijden op te treden. Ik pakte mijn concerten daardoor anders aan.”

Ze benadrukt dat ze nog altijd dankbaar is voor de klus. „Het was geweldig om voor Taylor te openen. Ze is een van de grootste artiesten van mijn generatie en de Reputation-tour was een van de grootste ooit. Ik ben extreem dankbaar voor de kans die ik heb gekregen en het was ontzettend leuk om voor een nieuw publiek op te treden.”