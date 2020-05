Beau vindt Eva Jinek een bikkel

Ⓒ William Rutten

Na vier maanden Jinek is het weer zijn beurt. Beau van Erven Dorens zit vol ideeën voor zijn anderhalf uur op de late avond van RTL 4. Hij wil mikken op hartverwarmende verhalen en dwarse geesten voor ’die talkshow’ waarvan hij de titel, zijn voornaam, bij voorkeur mijdt. „Je zult mij nooit horen zeggen ’welkom bij Beau’. Alsof ik over mezelf in de derde persoon praat.”