Twee leden Pussy Riot opgepakt voor regenboogvlagactie in Rusland

Activist Pjotr Verzilov, betrokken bij Pussy Riot, plaatste een video van de arrestatie op sociale media. De gearresteerde activisten zijn Maria Aljotsjina en Nika Nikoelsjina.

De feministische band Pussy Riot botst in Rusland regelmatig met de autoriteiten. In 2012 verstoorden drie leden met een 'punkgebed' een dienst in de Christus-Verlosserkathedraal in Moskou. Maria Aljotsjina was een van hen en zat hiervoor bijna twee jaar vast.

Ook Nika Nikoelsjina deed eerder mee aan een opvallend protest. Tijdens de finale van het WK-voetbal stormde zij samen met drie andere leden het veld op. Hiervoor kreeg zij een boete en vijftien dagen cel opgelegd.