Kevin Spacey mag rechtszaak Londen in vrijheid afwachten

De 62-jarige acteur verscheen donderdagochtend voor het Westminster Magistrates Court in Londen voor een korte procedurele zitting. Spacey moest zich daar verantwoorden voor vier gevallen van seksuele aanranding van twee mannen. Hij wordt door een derde persoon aangeklaagd vanwege "het dwingen van een persoon tot seksuele handelingen met penetratie zonder diens toestemming".

Zijn advocaat heeft tijdens de zitting de vijf aanklachten die tegen Spacey zijn ingediend "met klem ontkend". Spacey zelf sprak alleen om zijn naam als Kevin Spacey Fowler, zoals hij echt heet, en zijn adres in Londen te bevestigen. Volgens berichtgeving van persbureau Reuters toonde Spacey weinig emotie tijdens de korte hoorzitting.

Het Britse openbaar ministerie maakte eind mei bekend de acteur te vervolgen voor voornoemde feiten. Het betreft incidenten tussen maart 2005 en april 2013, die zich deels zouden hebben afgespeeld in de wijk in Londen waar het Old Vic-theater is gevestigd. Daar was Spacey destijds artistiek directeur. De slachtoffers zijn allen mannen van nu dertig of veertig, maakte de Londense politie ook bekend.

Als hij schuldig wordt bevonden aan de aanrandingen, riskeert hij een gevangenisstraf van zes maanden of een onbeperkte boete. Op het andere misdrijf staat een maximumstraf van levenslange gevangenisstraf, meldt Reuters.