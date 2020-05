Connie eert overleden kunstenaar door te zwijgen

Tal van BN’ers zijn gevallen voor het talent van Van Dalen. Onder meer Winston Gerschtanowitz, Linda de Mol en Connie Witteman hebben het werk van de schilder in huis. Vooral Connie is geraakt door zijn dood.

„Je was zo’n integer lief mens en een bijzonder groot talent... Toen je mij een paar maanden geleden ’s nachts belde, wilde ik je niet geloven”, schrijft Connie op Instagram. „Toen je het mij de volgende avond zelf kwam vertellen hebben we zitten huilen, maar ook tot in de vroege ochtend samen nog zitten lachen! Je bent veel te jong heengegaan... De momenten met jou waren zeer dierbaar, we gaan je zeker missen!”, vervolgt ze. „Je zal altijd een plekje in mijn hart houden.”

Connie, die normaliter iedere dag wel een bericht op Instagram plaatst, laat nu dan ook weten ’uit diep respect naar Emile toe en zijn nabestaanden de komende dagen niet op mijn Insta te verschijnen’. „Wèl zal ik als groot en welgemeend eerbetoon naar Emile (en met toestemming van zijn nabestaanden) verschillende werken die door Emile geschilderd zijn met veel liefde plaatsen. Ik reken op jullie begrip!”