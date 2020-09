Barry Atsma: Derde seizoen Klem retespannend

„Het venijn komt in Hugo’s rol. Hij komt nog verder en dieper in de problemen maar begint ook terug te bijten”, zegt Barry (47). „Op een gegeven moment ziet hij in dat niemand het gaat oplossen en dat hij het zelf moet doen. Dat vond ik heel leuk en boeiend om te spelen.”

In het derde seizoen, dat al voor de coronacrisis was opgenomen, gaat Hugo Warmond (Atsma) aan de slag bij de FIOD nadat hij is ontslagen bij de Belastingdienst. Zijn leven raakt opnieuw onbedoeld verstrengeld met dat van crimineel Marius Milner (Jacob Derwig) en zijn vrouw Kitty van Mook (Georgina Verbaan).

Onverwachter

Volgens de acteur is dit seizoen nóg spannender dan het vorige. „Het gaat wat harder heen en weer tussen alle extremen en het wordt wat onverwachter allemaal. De bochten zijn groter. Het zit zo goed in elkaar. Het is echt retespannend. Maar ook grappig en soms raakt het je ook.”

Veel wil hij er niet over kwijt. „Marius weet zichzelf altijd wel te redden en het wordt nu wel spannend of hem dat lukt. En Hugo is toch uiteindelijk altijd het slachtoffer, maar dat verandert dit seizoen toch ook wel op een onverwachte manier”, licht Barry een tipje van de sluier op. „Zelf vind ik dit echt het leukste seizoen.”

Afscheid van de Klem-familie

Dat er hierna een punt achter de serie wordt gezet, vindt hij „doodzonde.” Toch bracht het volgens de acteur ook iets positiefs. „Het gaf ook wel een hoop energie. Je probeert het echt op het scherpst van de snede te maken en ik denk dat we heel sterk eindigen. Het is een afgerond verhaal zo.”

Voor nu moet Barry in ieder geval afscheid nemen van de andere acteurs die hij de „Klem-familie” noemt. En dat is best moeilijk, bekent hij. „Ik zal de giechelbuien met Georgina wel gaan missen. En het samen spelen met Jacob, dat werkt gewoon altijd heel goed. We hielpen elkaar, bespraken met elkaar de scènes die we moeten spelen en hadden tegelijkertijd ook veel lol. Maar wie weet: misschien gaat de serie over een paar jaar toch ineens gewoon weer verder.”