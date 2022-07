Premium Het beste van De Telegraaf

Schrijfster verklapt het geheim van de ’Heartstopper’-hit

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

Charlie en Nick beleven een prille liefde op de middelbare school, waar iedereen om hen heen wel wat van vindt. Inzet: schrijfster Alice Oseman. Ⓒ Netflix

’Neuh, wij denken niet dat daar een markt voor is’, kreeg de Britse schrijfster Alice Oseman te horen toen ze bij uitgeverijen aanklopte met iets nieuws: een verhaal over de ontluikende liefde tussen twee jongens op een middelbare school. En dan in stripvorm, als graphic novel. Vier jaar later is de serie Heartstopper op Netflix een wereldwijde hit en zijn de boeken in 27 talen verkrijgbaar. Wat is het geheim van de lovestory tussen Charlie en Nick?