Is dit de perfecte pr-stunt van Coldplay?

Chris Martin werd in 2005 uitgeroepen tot ’s werelds meest sexy vegetariër. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het nieuws dat Coldplay pas weer op tournee gaat als dat mogelijk is zonder het klimaat verdere schade te berokkenen, houdt de gemoederen flink bezig. Is het toeval dat uitgerekend een dag later het nieuwe album van de Britten verschijnt? Vijf vragen.