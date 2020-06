André Hazes brengt nieuwe openhartige single uit

Het nummer is gebaseerd op Ordinary Man van Ozzy Osbourne. De tekst daarvan heeft André naar zijn eigen hand gezet. Een Doodgewone Man gaat over het leven van de 26-jarige zanger en alles wat daarin is gebeurd.

Vrijdag 12 juni om 12.30 uur komt het nieuwe nummer uit. Daarbij komt een videoclip van ruim acht minuten, als een soort bijpassende speelfilm. Een Doodgewone Man is onderdeel van het nieuwe album, dat Hazes dit najaar wil uitbrengen.