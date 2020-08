Luchtige vaudeville die aansluit op de actualiteit

De Theatertroep hoopt volgend jaar ook nog een whodunit met Pieter Kramer en Don Duyns te mogen maken. Ⓒ Foto Laurien Riha

De Theatertroep is al zeven jaar een graag geziene gast op De Parade. Hun luchtige vaudevillevoorstellingen passen uitstekend binnen het variété-achtige concept. Deze zomer zou het collectief een marathon vol hoogtepunten gaan spelen, tot het hele festival werd geannuleerd. De tent is inmiddels ingewisseld voor het theater en de marathon is omgetoverd tot een minifestival.