Zoon van Andrew Lloyd Webber overleden aan gevolgen kanker

„Ik ben er kapot van om te moeten meedelen dat mijn geliefde oudste zoon Nick een paar uur geleden is overleden in het Basingstoke Hospital. Zijn hele familie is bijeen en we zijn allemaal totaal verslagen”, aldus Lloyd Webber.

Nicholas, de volledige naam, is net als zijn vader componist en kampte met maagkanker. Dat onthulde Andrew Lloyd Webber eerder deze week vlak voor zijn 75ste verjaardag afgelopen woensdag. Nicholas werd in een hospice opgenomen en dat was voor zijn vader reden om de premiere van de musical Bad Cinderella af te zeggen.

De 43-jarige zoon van Lloyd Webber maakte onder meer de muziek van de BBC-dramaserie Love, Lies and Records.