Zeldzaam optreden voor prins Philip (99)

De inmiddels 99-jarige hertog van Edinburgh leek volgens de aanwezige journalisten in goede gezondheid en verscheen in een opgewekt humeur op de trappen van het binnenplein van Windsor Castle. Hij zwaaide lachend naar de camera's.

Philip werd door generaal-majoor Tom Copinger-Symes bedankt voor zijn 67 jaar durende steun aan The Rifles. Met een paar signalen van vier bugelblazers van the Band and Bugles of The Rifles zat het werk van de prins er vervolgens op. Voordat hij weer naar binnen ging maakte de echtgenoot van koningin Elizabeth nog een praatje met de blazers.

Bijna gelijktijdig nam zijn schoondochter Camilla de rol over tijdens een ceremonie op Highgrove House. Ⓒ REUTERS

Teruggetrokken bestaan

Om afstand te bewaren vanwege het coronavirus werd de 'inhuldiging' van Camilla, de echtgenote van prins Charles, als de nieuwe Colonel-in-Chief in Glouchestershire gehouden. Zij kreeg bezoek van generaal Patrick Sanders.

Prins Philip ging in 2017 met pensioen en leidt sindsdien een teruggetrokken bestaan. De laatste keer dat Philip in het openbaar trad was in mei vorig jaar als gast op de bruiloft van Lady Gabriella. Wel komen zo af en toe foto's van hem voorbij, zoals vorige week toen hij aanwezig was bij op het huwelijk van zijn kleindochter Beatrice.