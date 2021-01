’Kroonprinses Mette-Marit in ziekenhuis na ski-ongeval’

Mette-Marit was samen met haar familie op vakantie in Uvdal, waar het gezin een huisje heeft. De kroonprinses en haar familie genoten een aantal dagen van de sneeuw. Het ongeluk vond plaats op 21 december, toen Mette-Marit en haar dochter, prinses Ingrid Alexandra, in elkaar verstrengeld raakten met hun ski’s. De kroonprinses viel en moest een nachtje in het ziekenhuis doorbrengen vanwege een breuk in haar staartbeen.

Het Noorse hof heeft het ziekenhuisbezoekje van de kroonprinses nog niet bevestigd.