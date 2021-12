Premium Het beste van De Telegraaf

Shelly Sterk in De verraders: ’Liegen vind ik lastig’

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Dit zijn de 12 nieuwe deelnemers met links zittend Shelly Sterk. Ⓒ foto Jasper Suyk

Dat deelname aan De verraders je niet in de koude kleren gaat zitten, ervaarde sopraan Francis van Broekhuizen die bij het vorige seizoen brak. De spanning werd haar te veel en de groepsdynamiek voelde aan alsof ze terug was op de lagere school waar ze werd gepest. Dit seizoen vond deelneemster Shelly Sterk het ook zwaar: „Ik moest er echt wel even van bijkomen, het laat je niet meteen los.”