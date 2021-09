’Diskwalificatie Roddelpraat verdient niet de schoonheidsprijs’

Voor de organisatie achter Televizier was de maat vol na talloze grove opmerkingen de afgelopen maanden. Ter illustratie liet mr. Jens van den Brink, die Televizier bijstaat, een compilatie zien van zes minuten waarin Jan Roos onder meer een influencer van Aziatische origine belachelijk maakte en realityster Barbie aanraadde om een einde aan haar leven te maken. Tussen neus en lippen door stelde hij voor dat John de Mol er een serie over zou maken: Het einde van Barbie.

Makers Roos en Schouten zijn de laatsten om tegen te spreken dat hun programma soms wat smakeloos is. Zij stellen dat ze satire bedrijven, en halen grappen aan van René van der Gijp, André van Duin en Hans Teeuwen. Televizier haastte zich te zeggen dat het niet ter discussie staat of Roos en Schouten dit soort dingen mogen roepen. „De vraag is of dit aan Televizier kan worden opgedrongen”, aldus mr. Van den Brink.

Nee, meent de organisatie zelf, die volgens het eigen reglement tot uitsluiting mag overgaan in het geval van grof taalgebruik, geweld en discriminatie, of ’als één van de hoofdpersonen geen goede reputatie heeft’. Ter ondersteuning voerde Televizier aan dat ook YouTube niet gelukkig zou zijn met het programma: het wordt beperkt gepromoot en zou ook geen advertenties meer mogen tonen die normaal gesproken door YouTube voor videomakers worden geregeld.

Actueel

Dat laatste zit net even anders, zo leggen Roos en Schouten uit. YouTube veranderde de regels waardoor nu vooraf wordt gecheckt of video’s ’geschikt’ zouden zijn voor advertenties. Dat kan even duren. En omdat Roddelpraat actueel wil zijn, vonden ze dat geen optie en hebben ze ervoor gekozen meer op donateurs te gaan leunen. Waarschuwingen heeft het programma nooit gekregen van YouTube dat wel degelijk een systeem heeft om bijvoorbeeld discriminerende content van zijn videoplatform te weren.

Bovendien, zo vragen Roos en Schouten zich af: waarom is Roddelpraat in april nog tot de competitie toegelaten als het blijkbaar zo’n vreselijk programma is? Zij wijzen erop dat het reglement belooft dat selecties, zodra die zijn gepubliceerd op de site van Televizier, niet meer gewijzigd kunnen worden. „Roddelpraat heeft vier maanden als kanshebber op de website gestaan”, wreef mr. Radboud Ribbert Televizier namens de Roddelpraat-mannen in.

K*tprijs

Sinds hun programma werd gediskwalificeerd, hebben Roos en Schouten zich denigrerend uitgelaten over de Televizier-prijzen. „Het gaat niet meer om die k*tprijs, het gaat om het principe”, citeert Televizier-advocaat Van den Brink de mannen zelf. Maar ook dat was satire, zo stellen zij. Ze willen juist graag terug in de competitie omdat eventuele winst voor aanzien zorgt in een doelgroep die nu nog maar beperkt naar Roddelpraat kijkt.

Dennis Schouten (l.) en Jan Roos in de rechtbank. De mannen willen hun plekje in de verkiezing van de Televizier-ster online videoserie terug. Ⓒ ANP

De rechter heeft met name voor de zijde van Televizier nog enkele vragen. In haar beleving is iederéén weleens aan de beurt in het online programma, niet alleen minderheden. Wat is dan precies de discriminatie? Ook spreekt ze de organisatie erop aan dat ze tussen april en augustus stil is geweest, en de diskwalificatie zodoende vanuit het niets kwam. „Dat verdient niet de schoonheidsprijs”, zo geeft Televizier toe.

Maar zoals de goede smaak van Roos en Schouten niet de inzet is van dit kort geding, zo geldt dat ook voor de welgemanierdheid van de organisatie achter het Televizier-gala. De rechter zal zich moeten buigen over de vraag of er sprake is van een wanprestatie of onrechtmatige daad door Roddelpraat uit de competitie te zetten, terwijl ze een gerede kans maakte op de eindoverwinning.

De zaak is te complex om meteen een vonnis toe te wijzen, zo laat de rechter weten. Uitspraak volgt komende week maandag, 6 september.