André Hazes grapt over losse handjes Lil Kleine

In het Vlaamse programma De Cooke & Verhulst Show maakte Hazes een keiharde grap over Lil Kleine en de vermeende mishandeling van zijn vriendin Jaimie Vaes. Als tijdens het interview beelden worden getoond van zijn zoontje die zijn voortanden mist doordat hij aan het wisselen is, ziet hij zijn kans uit te halen. „Ja, toen was ik met Lil’ Kleine op vakantie! Die tanden...”

Vrijwel meteen lijkt hij zich te realiseren dat hij wellicht te ver is gegaan. „Nee, dat was een grapje hoor. Is het te heftig?”

Lil Kleine werd vorige week door de Spaanse politie gearresteerd na een openingsfeest van hotel OKU in het stadje San Antonio op Ibiza. Ooggetuigen meldden aan Privé dat ze Jaimie gewond en bebloed de lobby van de nieuwe hotspot binnen zagen rennen, waarna de receptionist de politie waarschuwde. De Spaanse officier van justitie heeft de zaak bijgebrek aan bewijs inmiddels geseponeerd.

Zelf liet het koppel in een statement weten dat er niets waar is van de vermeende mishandeling en stelden zij erg veel van elkaar te houden.

Bekijk ook: Reactie Lil Kleine herkenbaar bij huiselijk geweld