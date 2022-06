Freek de Jonge (77) is weer hersteld van corona en hervat voorstellingen

„Ik ben weer beter!” schrijft Freek. De eerste voorstelling die hij weer speelt, is vrijdag in Theater Concordia in Enschede.

De Jonge reist op dit moment door het land met zijn voorstelling Goden, helden, slachtoffers en nabestaanden. Het is de afgelopen zestig jaar zeer zelden gebeurd dat de nestor van het Nederlandse cabaret verstek moest laten gaan wegens ziekte.