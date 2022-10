Premium Het beste van De Telegraaf

Boekrecensie ’Nachtman’: introspectieve reis naar het einde

— Wat: roman — Wie: Janneke Holwarda — Uitgever: Wereldbibliotheek

Door Lies Schut

Een terugblik op een veelbewogen leven. Dat is Nachtman, van Janneke Holwarda, waarin ze jazztrompettist Willem Reinen (1930) een stem geeft. Poëzie is het bijna, deze kleine roman, met veel witregels, verrassende observaties, dicht op de huid geschreven. Al eerder wijdde Holwarda een roman aan de trompettist: Kiendops oorlog uit 2021, over Reinens jeugd in en rond Arnhem.