Jan strikt Christoff voor Volendamse investering

Christoff plaatste op Instagram een foto van het moment dat hij zijn investering deed. „We verbroederen met Nederland! FC Volendam vs Vlaanderen. Trots op onze Vlaamse alliantie! Dit is meer dan voetbal, dit is vriendschap”, aldus de populaire Belgische zanger.

De 43-jarige Christoff zal zijn centen niet alleen uit vriendschap in Volendam stallen. Volgens Het Laatste Nieuws kan de zanger zijn geld terugverdienen als er in de toekomst een voetballer wordt verkocht.

Jan Smit is naast zijn carrière als zanger en presentator bestuurslid bij FC Volendam.