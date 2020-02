’Bar Refaeli hoeft mogelijk niet de bak in’

Het supermodel zou informatie over haar woonplaats in haar thuisland Israël verborgen hebben gehouden in een periode waarin ze veel in het buitenland was. Ook zouden inkomsten die ze in het buitenland verdiende, niet zijn opgegeven.Het zou gaan om tientallen miljoenen.

Bar Refaeli claimt dat zij niet wist dat haar moeder die zou niet geweten hebben van haar moeders pogingen om inkomsten te verzwijgen. Ook het witwassen van geld komt nu voor de rekening van haar ouders, hoewel het in werkelijkheid wel degelijk Bar Refaeli geweest zou zijn die zich aan deze praktijken schuldig maakte.

In een voorstel tot een schikking wordt gesuggereerd dat Bar Refaeli een taakstraf van negen maanden krijgt, terwijl haar moeder Tzipi dan tot een jaar en vier maanden gevangenisstraf veroordeeld zal worden. Dat is fors meer dan de zes maanden die zij in eerste instantie in gedachten had. Toch zou ze zich graag opofferen als ze daarmee kan voorkomen dat haar dochter de bak indraait: die moet nu immers vooral genieten van haar in januari geboren zoon!