Rachel Hazes krijgt back-up terug van voormalig zakenpartner

Eerder werd al bepaald dat Van Beek de harde schijf, met daarop een back-up van de bedrijfsmailbox, terug moest geven. Maar daartegen ging zij in hoger beroep. De voornaamste reden die Van Beek aanvoerde om de back-up te houden is dat zij die nodig zegt te hebben in andere procedures die lopen tegen Hazes en zij zich effectief wil kunnen verweren. Van Beek zegt daarvoor mogelijk informatie nodig te hebben die op de back-up staat.

Het hof heeft daarom bepaald dat Van Beek de harde schijf met die gegevens aan een door Hazes en haarzelf gezamenlijk aangewezen onafhankelijke advocaat moet afgeven. Als Van Beek in de toekomst voor procedures informatie nodig heeft, kan zij die bij deze advocaat opvragen.

Van Beek was tot 1 maart 2020 officemanager van Melvin Produkties en moest na de beëindiging van haar contract de documenten die ze nog in bezit had, teruggeven aan het bedrijf.