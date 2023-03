André Hazes over einde Holland zingt Hazes: ’Bitterzoet gevoel’

„Ik reed vanmiddag hierheen en ik dacht: o ja kut, het is de laatste. Dus ik vind het wel een bitterzoet gevoel”, stelde Hazes. Hij maakte vorige week tijdens de eerste Holland Zingt Hazes-show in de Ziggo Dome in Amsterdam zijn muzikale comeback. Hij stond bovendien voor het eerst zonder drugs of alcohol op het podium.

De 29-jarige Hazes is inmiddels druk bezig om zijn carrière te hervatten met het opnemen van nieuwe muziek. „Ik kan misschien wel voor het allereerst in m’n leven zeggen dat ik echt trots ben op wat ik aan het doen ben”, aldus de zanger. „Dus of nou tien mensen het leuk vinden of 10.000, dat maakt me oprecht niet uit.”

Hazes trad in september 2021 voor het laatst op voor een groot publiek.