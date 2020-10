Dit cijfer geven Fidan en Renze eerste seizoen De Vooravond

Fidan en Renze waren over het algemeen voorzichtig positief over het seizoen. „Wat voor cijfer ik mezelf zou geven? Ik ben altijd kritisch, dat is maar goed ook”, reageerde Fidan. „Zal ik dan maar net een 6 doen?”

„Samen verdienen we wel een 7-minnetje”, stelde Renze, die ook zijn eigen zangkwaliteiten onder de loep nam. „Ik zou het een 5,6 geven. Het moet niet om het zingen gaan maar net genoeg om het vormpje te ondersteunen.”

Renze neemt vaak zingend de week door in De Vooravond. Ook vrijdag ging de presentator weer achter de piano zitten en zong hij op de wijze van A Whole New World over de eerste acht weken De Vooravond. Ook Fidan zong hierin een stukje mee.

Het nieuwe tv-duo keert pas in februari terug op de buis.