B&B vol liefde: juf Petri gunt Toine goede seks

Nu de kruitdampen van gesneuvelde singles zijn opgetrokken (er zijn er al 13 weg!) lijkt het in B&B vol liefde de tijd voor genegenheid. Maar ook in deze aflevering blijft het liefdesspel voortkabbelen. We zijn op zoek naar stomende liefde, maar krijgen eindeloze gesprekken met af en toe een natte flirt.

Toine en Petri, kan dat nog wat worden? Ⓒ Videoland