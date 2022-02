Nieuw drama voor Loretta Schrijver: ’Ik ben heel verdrietig’

De Koffietijd-ster heeft namelijk afscheid moeten nemen van haar hond Flip, die ze bijna iedere uitzending meenam. Aan Shownieuws vertelt ze: „Een droevig berichtje, helaas. Flip is gisteravond ingeslapen. Ik ben heel verdrietig, maar hij heeft geen pijn meer.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Loretta met Flip. Ⓒ Instagram

Begin dit jaar keerde de presentatrice na maandenlange afwezigheid terug bij Koffietijd. Loretta was uit de running, nadat bij haar darmkanker werd geconstateerd. Vastberaden liet ze weten aan Privé: „Ik ben weer back on track! Ik heb een rotjaar achter de rug, maar dat hoofdstuk is gesloten. Het gaat nu alleen nog maar bergopwaarts.”

Ook vertelde ze dat het traject haar heeft veranderd. „Ik ben emotioneler en gevoeliger geworden. En ik houd meer van mensen. Ik had niet zo’n hoge pet op van de mensheid ten aanzien van hoe we omgaan met dieren en de natuur. (...) Ook heb ik het oh, fijn-denken meer omarmd. Dat wil zeggen: blij zijn met kleine, huiselijke niksdingetjes, zoals een opgeruimde kamer of een lekkere maaltijd.”