LIVE | Charles III en koningin Camilla zwaaien vanaf balkon naar publiek

Kroning Charles III

Koning Charles en zijn vrouw koningin-gemalin Camilla zijn officieel gekroond. Dat gebeurde in Westminster Abbey in Londen, onder toeziend oog van royals en leiders van over de hele wereld. Volg de gebeurtenissen in Londen in ons liveblog.