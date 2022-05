Tranen bij laatste talkshow Ellen DeGeneres: ’Wat een mooie reis hebben we gemaakt’

Aan het einde van de show richtte de presentatrice zich zichtbaar geëmotioneerd tot de camera. „Heel erg bedankt dat jullie mij op deze reis hebben vergezeld. Ik voel de liefde, en stuur die naar jullie terug. Bye.”

Volgens de presentatrice heeft de show haar leven voor altijd veranderd. „Het is de mooiste ervaring die ik ooit heb gehad.” Ook stelde ze dat ze door de show het leven van mensen heeft kunnen veranderen. Zo besprak DeGeneres onder meer hoeveel er is veranderd sinds het begin van haar talkshow in 2003. Ze vertelde dat ze toen het woord ’gay’ niet mocht zeggen of kon verwijzen naar haar vrouw Portia de Rossi. „Ik mocht ook niet ’echtgenote’ zeggen, omdat het homohuwelijk niet legaal was. Nu zeg ik de hele tijd echtgenote.”

In de laatste aflevering waren Billie Eilish, Pink en Jennifer Aniston te gast. Met laatstgenoemde eindigde The Ellen DeGeneres Show zoals die jaren geleden begon. Aniston was in 2003 namelijk de eerste die bij DeGeneres aanschoof in de talkshow.