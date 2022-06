Advocaat Jaimie Vaes: ’Ze zag er erg tegenop om aangifte te doen’

Over de inhoud en het verloop van de strafrechtelijke procedure kan Beumer niets zeggen, laat ze weten aan het ANP. Het Openbaar Ministerie liet woensdag weten dat het onderzoek naar Lil Kleine nog steeds loopt. Het onderzoek werd half februari gestart. Het OM liet toen weten de rapper te verdenken van een poging tot zware mishandeling van zijn verloofde.

Lil Kleine werd destijds aangehouden nadat er beelden naar buiten waren gekomen waarop te zien zou zijn dat hij Vaes met haar hoofd tussen een autodeur klemde. Vlak na het vermeende incident brak Vaes met Lil Kleine. De socialite liet begin april in een interview op televisie weten dat zij aangifte tegen haar ex had gedaan.

Vaes gaf eerder deze week weer een kort interview op tv en zei dat zij en Lil Kleine elkaar niet meer zien. Ook heeft de rapper geen contact meer met hun kind Lío (3). Het is onduidelijk of deze restrictie is opgelegd door de politie of dat de twee exen hier zelf voor gekozen hebben.