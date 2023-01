Elf Oscarnominaties voor Everything Everywhere All at Once

In de categorie Beste Actrice neemt gedoodverfd favoriet Cate Blanchett (Tár) het op tegen Michelle Williams (The Fabelmans), Michelle Yeoh (Everything everywhere all at once), Andrea Risebprough (To Leslie) en Ana de Armas, die gestalte geeft aan Marilyn Monroe in Blonde.

Austin Butler mag op in de categorie Beste Acteur voor zijn titelrol in Elvis. Colin Farrell (The banshees of Inisherin) lijkt vooralsnog zijn grootste concurrent te zijn, als is de comeback van die Brendan Fraser maakte met The Whale ook niet uit te vlakken. Bill Nighy (Living) en Paul Mescal (Aftersun) werden ook genomineerd, maar lijken toch minder serieuze kanshebbers.