Snoop Dogg doet poll: moet hij de nieuwe baas van Twitter worden?

Kopieer naar clipboard

Ⓒ anp

Snoop Dogg heeft zijn volgers in een poll op Twitter gevraagd of hij de baas moet worden van het sociale medium. De enquête is een knipoog naar de poll die Twitter-baas Elon Musk zondagavond de wereld in slingerde met de vraag of hij afstand moest doen van zijn positie als topman.