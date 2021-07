Huub van der Lubbe geeft uniek concert vanaf de klokkentoren

Huub van der Lubbe met beiaardier Frank Steijns bovenin de klokkentoren van Weert. Ⓒ Marcel van Hoorn

Woon je in of ben je in de buurt van Weert? Een buitenkansje, want donderdagavond geeft Huub van der Lubbe hier een verrassingsconcert: hij laat zijn stem horen vanaf de 55 meter hoge toren van de Sint Martinuskerk. Dit keer niet - zoals al veertig jaar - begeleid door zijn popgroep De Dijk, maar door het klokkenspel van beiaardier Frank Steijns.