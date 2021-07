Daphne Deckers: huis van mijn moeder in Valkenburg onder water

„Ik was gisteravond blij dat ik ook eens 'de beker' van De Slimste Mens had gewonnen, maar dat gevoel zakte al snel weg door de nijpende situatie in Zuid-Limburg”, begint ze haar relaas.

„De benedenverdieping van mijn moeders huis in Valkenburg staat onder water, de elektriciteit is uitgevallen, haar straat is in een rivier veranderd, de Geul naast haar huis staat torenhoog, het houdt maar niet op met regenen, de wegen staan onder water en we kunnen er niet heen”, aldus Daphne.

Ze eindigt haar tekst door sterkte te wensen aan alle getroffenen. „Sterkte voor iedereen in het zuiden die met deze overstromingen kampt! Hopelijk komt het evacueren snel op gang, en wordt er hulp geboden aan iedereen die het nodig heeft! 🍀.”