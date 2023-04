Premium Het beste van De Telegraaf

Voormalig diplomaat onthult ’krankzinnige’ eisen van prins Andrew

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Ik ga op reis en ik neem mee... Wie kent het geheugenspelletje van weleer niet? Simon Wilson, een voormalig lid van de Britse diplomatieke dienst, zou er in elk geval een ster in zijn geweest. In een nieuwe documentaire over het Brits koningshuis somt hij de ’krankzinnige’ eisenlijst op van prins Andrew tijdens buitenlandse reizen.