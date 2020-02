Regisseur Spike Lee vindt films kijken op telefoon ’verontrustend’

Toch betekent het niet dat de 62-jarige Lee, bekend van films als Do the Right en BlacKkKlansman, zich zorgen maakt over de toekomst van de cinema en bioscopen. „Dat vreesden mensen ook toen de tv in opkomst was. Het zal er altijd zijn, maar de vraag is meer hoe.”

Met streamingdiensten heeft de regisseur geen problemen. „The Irishman was er nooit gekomen zonder Netflix. Mijn nieuwe film Da 5 Bloods werd door alle studio’s afgewezen. Netflix deed het wel.”