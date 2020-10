Vader Carrie ten Napel vond dat ze kleuterleidster moest worden

Carrie is dankbaar dat haar vader streng was toen ze begon aan haar journalistieke carrière. Ⓒ ANP/HH

Evert ten Napel was aanvankelijk huiverig over de journalistieke ambities van zijn dochter Carrie. „Ik vond Carrie een heel lief meisje en de journalistiek is hard. Dat is niets voor Carrie”, vertelde hij donderdagavond aan tafel bij De Vooravond. „Laat Carrie maar kleuterleidster worden, dacht ik.”