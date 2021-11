Kerstsingle Ed Sheeran en Elton John verschijnt vrijdag: ’Heel veel kerstbellen’

„Afgelopen kerst kreeg ik een telefoontje van mijn vriend Elton John, die tegen me zei dat we samen een kerstnummer moesten maken”, zo staat te lezen op kaartjes die Sheeran omhoog houdt voor de camera – vergelijkbaar met een beroemde scène uit de Britse kerstfilm Love Actually. „Ik antwoordde: ’Ja, misschien in 2022’, maar eigenlijk heb ik diezelfde dag al het refrein geschreven. En hier zijn we nu.”

Sheeran verklapte vorige maand in een interview met NPO Radio 2 dat hij samen met Elton John een kerstnummer had gemaakt. „Het is fucking geweldig”, zei de zanger toen in ochtendshow Jan-Willem Start Op.

De opbrengst van de single gaat naar de Ed Sheeran Suffolk Music Foundation, een organisatie die jonge aspirant-muzikanten financieel helpt.