Kim Kardashian bedankt Ye voor introductie in modewereld

Opvallend was dat Kim haar ex-man Ye, voorheen bekend als Kanye West, bedankte voor zijn invloed op haar. „Dank je wel Kanye dat je mij geïntroduceerd hebt in de modewereld. Door jou ben ik echt van mode gaan houden en werd ik geïnspireerd door veel mensen. Het is een droom om elke dag wakker te worden en allerlei geweldige kledingstukken te mogen dragen, want er was een periode waarin geen enkele ontwerper mij wilde kleden.”

„Ik ben begonnen als stylist en organizer, dus dat ik kasten van mensen uitmestte en opruimde. Dat ik dan hier nu sta als Fashion Icon is heel bijzonder. Ik ben hier heel dankbaar voor”, aldus Kim.