Lange Frans reageert op storm van kritiek

Op Twitter laat hij weten dat hij zelf niet gevaccineerd is en ook niet getest. Hij reageert daarmee op een tweet die alweer verwijderd is. Lange Frans lag behoorlijk onder vuur dit weekend omdat hij optrad tijdens een evenement waarvoor een QR-code vereist was of een negatieve test. Dat terwijl de artiest zich op sociale media juist sterk uitsprak tegen het coronabeleid, vaccinaties en QR-codes.

Hij laat zich echter weinig gelegen liggen aan de kritiek die nu op hem afkomt. „Ik wist niet dat ik deze move met iedereen moest overleggen”, reageert hij laconiek op commentaar op Twitter.

Toch legt hij nog wel uit hoe het nou zat met dat optreden in Edam: was dat een boeking die al langer gepland stond, zoals hij eerder leek te verklaren, of toch een invaloptreden? Lange Frans verduidelijkt dat het optreden dat al ’lang in de boeken’ stond, een optreden in Zaandam was. „Edam was een invallertje voor collega die uitviel. Zaandam heb ik buiten op het terras gespeeld, zodat het hele plein en aangrenzende horeca het allemaal kon zien en horen.”

De zanger kreeg ook vele malen het verwijt dat het hem blijkbaar alleen om het geld te doen was. Op een specifiek commentaar daarover reageert hij: „Ik heb zeker geld nodig om mijn gezin te onderhouden. Dat klopt.”