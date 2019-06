Dua Lipa weer vrijgezel

Het was Dua Lipa die er begin deze een punt achter zette. Dua en Isaac begonnen met daten in 2013. Na 3,5 jaar liep hun relatie in 2017 op de klippen. Een jaar later probeerden ze het opnieuw, maar nu blijkt dat het toch niet werkt tussen hen. „Ze vonden het erg moeilijk om tijd voor elkaar te vinden om elkaar te kunnen zien. Ze wilden echt dat hun relatie slaagde en in het begin ging het fantastisch, maar Dua kreeg het steeds drukker.”

Isaac heeft op Instagram Stories een emoticon van een gebroken hartje geplaatst. Inmiddels volgt hij zijn ex ook niet meer op sociale media. Dua heeft nog niets gezegd over de breuk.