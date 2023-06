Revalidatie van Belgische koning Albert ’verloopt goed’

Dinsdag meldde het paleis nog dat de voormalige vorst mogelijk twee dagen later naar huis kon terugkeren, maar woensdag is beslist dat hij nog zeker tot maandag in observatie moet blijven. Naar verwachting mag Albert dus na het weekend het ziekenhuis verlaten.

Koning Albert was van 1993 tot 2013 staatshoofd van België. Hij is opgevolgd door Filip, maar wordt in België nog steeds koning genoemd.