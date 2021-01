Rob Kemps: ’Van mij verlies je altijd een weddenschap’

Entertainment

Omroep Zwart veroordeelt incident rond Akwasi: ’Niet in lijn met onze missie’

Omroep ZWART heeft afstand genomen van het ’EO-incident’, waarbij medeoprichter Akwasi tijdens een interview wegliep en twee laptops meenam. Wat er is gebeurd, is ’absoluut niet in lijn met de koers en missie’ van de nieuwe omroep. Dat staat in een verklaring die ZWART zaterdag heeft gedeeld.